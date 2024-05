Leverkusen im Fußballhimmel „Was ich heute fühle, werde ich nie vergessen“

Gegen 17 Uhr dann Ekstase in der BayArena: Die Mannschaft betritt das Stadion – in vorderster Reihe Coach Alonso, Torhüter Hradecky und Innenverteidiger Jonathan Tah. Dazu erklingt „Can’t stop“ von der US-Band Red Hot Chili Peppers. „Bayer 04, wir stehen zu dir!“, skandiert die Menge, natürlich fließen Tränen, als die Mannschaft unter tosendem Applaus einläuft. Auch Martin Hamann wischt sich mit dem bereits komplett durchnässten Papiertaschentuch über die Wangen. Er ist heute einer von 40.000 Fans in der Arena und hat sich vorsorglich schon ein Stückchen Rasen mitgenommen, als die Mannschaft sich am 29. Spieltag Mitte April vorzeitig den Meistertitel geholt hat. „Den hab‘ ich in einen großen Blumentopf gepflanzt“, sagt er. Nach seiner Hochzeit sei dieser Sonntag der schönste Tag seines Lebens, sagt Hamann. „Wie ich mich heute fühle, das werde ich nie mehr vergessen.“ Auch den langjährigen Bayer-Torhüter Rüdiger Vollborn überwältigen als Co-Kommentator beim WDR die Emotionen. Ihm stockt die Stimme, er kann für kurze Zeit nicht weitersprechen und sagt dann: „Von dem Tag habe ich so lange geträumt, dass die endlich wieder was Greifbares haben.“ Der 61-Jährige gehörte zum Team, das 1988 den UEFA-Pokal holte.