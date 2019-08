Werkzeuge, Kabel, Bagger : Diebe verursachen Millionenschaden auf Baustellen in NRW

Düsseldorf Hinter einem Bauzaun können sich für Diebe wahre Schätze verbergen. Zwar wird seltener gestohlen, dafür aber mit höherem Schaden für die Bau-Unternehmen. Mitunter verschwindet auch mal ein Bagger.

In der Statistik zu den Baustellendiebstählen fällt jedoch auf, dass - verglichen mit dem Jahr 2017 - zwar der Schaden in 2018 höher war, die Zahl der Fälle allerdings zurückging. Während die Polizei 2017 demzufolge noch 5225 Diebstähle auf Neu- und Rohbauten sowie in Baubuden und auf Baustellen zählte, waren es ein Jahr später nur noch 4649 - ein Rückgang um rund 12 Prozent. Erklären lässt sich das mitunter durch den deutlichen Anstieg der Diebstähle mit Schadenssummen zwischen 25 000 und 50 000 Euro sowie Schäden über 50 000 Euro.

Wer seine Baustelle nicht gleich mit einem ganzen Sicherheitsteam bewachen lassen kann, für den versucht die Firma Bauwatch mit mobilen Überwachungssystemen Abhilfe zu schaffen. Das in Ratingen sitzende Unternehmen setzt dabei auf künstliche Intelligenz, sagt Unternehmenssprecher Scott Denton. Bauwatch überwacht unter anderem mit auf Sockeln befestigten Kameras Baustellen in ganz Deutschland.

Betritt jemand das überwachte Gebiet, schlägt die Software Alarm. Mitarbeiter in der Unternehmenszentrale können dann die Lage bewerten, den Eindringling entweder per Lautsprecher versuchen, zu verscheuchen oder die Polizei rufen. Mit jeder Alarmierung und der von Mitarbeitern getroffenen Entscheidung lernt die Software so, die Gefahren zukünftig besser zu bewerten. Rund 1000 Menschen vertreibt Bauwatch so jeden Monat bundesweit nach eigenen Angaben. 50 mutmaßliche Diebe würden mithilfe der Firma monatlich von der Polizei erwischt, erklärte Denton.