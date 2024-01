Verkehrsblockaden am Montag Landwirte protestieren in NRW – So ist die Lage in der Region

Die Demo im Kreis Viersen startet offiziell am Montag gegen 9 Uhr. Zur Aufstellung der Traktoren wird ab etwa 8 Uhr die L 372 (Damer Straße zwischen der Kreuzung in Niederkrüchten-Heyen und der Kreuzung mit der Kasender Straße) in Schwalmtal-Amern gesperrt. Der Zug setzt sich in Richtung Viersen-Dülken in Bewegung. Weiter geht es über Schwalmtal, Viersen-Mackenstein, Alt-Viersen inklusive Innenstadt, an Viersen-Süchteln vorbei nach Tönisvorst-Vorst, Reckenhöfe. „Wir planen eine Sternfahrt“, sagt Hartmut Oellers, der zum Organisatoren-Team der Landwirte im Kreis Viersen und in Krefeld gehört. Zum Verlauf wollte er keine Angaben machen, er teilte lediglich mit, dass Niederkrüchten am Morgen ein Ausgangspunkt sei.