Überblick zum Start der Aktionswoche In diesen NRW-Orten sind ab Montag Bauernproteste geplant

In der rechtsrheinischen Region sollen ab 9 Uhr rund 100 Traktoren von Hennef in Richtung Troisdorf fahren. Von Lohmar aus sollen zudem weitere 80 Fahrzeuge in Richtung Siegburg fahren. Die beiden Konvois werden sich in der Römerstraße in Troisdorf zusammenschließen. Die Polizei Rhein-Sieg-Kreis rechnet am Montag ab 5 Uhr mit weiteren, nicht angemeldeten Protesten. Betroffen seien voraussichtlich Autobahnzufahrten und Kreuzungen.