Aktionen in NRW Die Bauernproteste am Mittwoch

Der Bauernverband hatte zu einer bundesweiten Aktionswoche aufgerufen, um gegen die Pläne der Regierung zu protestieren. Zum Auftakt am Montag kam es deutschlandweit zu Protesten, Kundgebungen und vor allem Straßenblockaden, die zum Teil zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führten. Am Dienstag waren die Proteste weniger zahlreich, in Wesel gab es eine Kundgebung und in Kleve eine Protestfahrt, die zu Verkehrsbehinderungen führte. Bei der Fahrt waren rund 100 Fahrzeuge vor Ort, gerechnet hatten die Veranstalter mit nur etwa 50. Am kommenden Montag soll die Aktionswoche mit einer Großdemonstration in Berlin ihren Höhepunkt finden.