Proteste in der Region Die Bilanz des ersten Streiktages der Bauern

Seit dem frühen Montagmorgen waren hier Protestierende unterwegs, vor allem an den Autobahnauffahrten. An der Autobahnauffahrt zur A57 Goch/Weeze hatten sich am Morgen etwa 50 Traktoren eingefunden, an der Auffahrt Sonsbeck waren es sogar mehr als 150. Die Situation blieb dennoch recht entspannt, sagte Polizeisprecherin Manuela Schmickler noch am Morgen. In Emmerich waren zu der Zeit bereits einige Traktoren unterwegs, in Kalkar hatten sich 17 Fahrzeuge in Kolonne über die B67 Richtung Rees bewegt. Die Lage am Montag im Kreis Kleve verlangte vor allem den Autofahrern einiges an Geduld ab.