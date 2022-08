500 Teilnehmer erwartet : Landwirte demonstrieren vor dem Ministerium in Bonn

Bonn Im morgendlichen Berufsverkehr war die Rochusstraße vor dem Bundeslandwirtschaftsministerium für Autos noch passierbar. Traktorenkonvois aus verschiedenen Bundesländern sind unterwegs nach Bonn.

Seit 10 Uhr ist die Rochusstraße in Bonn zwischen Villemombler Straße und Provinzialstraße für Autos gesperrt. Traktoren aus verschiedenen Bundesländern waren bereits am Morgen unterwegs nach Duisdorf, um tagsüber vor dem Bundeslandwirtschaftsministerium zu demonstrieren. Für die Sperrung wurde eine Umleitung über Villemombler Straße, Schieffelingsweg und Provinzialstraße eingerichtet. Um 11 Uhr soll die Kundgebung beginnen.

Im Fokus des Protests steht der Vorschlag für eine Verordnung der EU-Kommission, der im Juni öffentlich wurde. Bis 2030 sollen unter anderem der Einsatz chemischer Pestizide in der Europäischen Union halbiert und 80 Prozent der geschädigten Ökosysteme in Europa wiederhergestellt werden. Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in Schutzgebieten soll ganz verboten werden. Die in den vergangenen Wochen viel diskutierten Vorschläge zur „Wiederherstellung der Natur“ sollen im September in Brüssel debattiert werden.