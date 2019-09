Bauern-Protest : Angst vor dem Höfesterben

Landwirt Willi Kremer-Schillings, auch bekannt als „Bauer Willi“, hat auch ein grünes Kreuz aufgestellt. Er gehört zu den Mitinitiatoren der Aktion. Foto: Anne Orthen (ort)

Rommerskirchen Mit grünen Kreuzen auf ihren Feldern protestieren derzeit Bauern gegen das geplante Agrarpaket der Regierung. Sie sehen die Zukunft ihrer Betriebe bedroht. Für Naturschützer ist ein Wandel in der Landwirtschaft jedoch überfällig.

Weithin sichtbar schicken derzeit grüne Kreuze auf deutschen Feldern eine stille Mahnung in die Welt. Zwischen 10.000 und 15.000 sollen es bundesweit bereits sein, genaue Zahlen gibt es nicht. In NRW beteiligen sich hunderte Landwirte an der Aktion, die Willi Kremer-Schillings aus Rommerskirchen, besser bekannt als „Bauer Willi“, mit initiiert hat. Auslöser ist das von Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) und Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) auf den Weg gebrachte Agrarpaket. Dabei geht es, verknappt formuliert, um Auswirkungen des Umweltschutzes auf die Landwirtschaft, Tierwohl und Insektenschutz sollen stärker berücksichtigt werden. „Grundsätzlich finde ich es vernünftig, den Naturschutz stärker zu berücksichtigen“, sagt Kremer-Schillings, „aber was in diesem Paket zusammengetragen wurde, hat mir den Atem verschlagen. Das raubt einem Großteil der Betriebe die Lebensgrundlage.“

In dem Papier ist laut Kremer-Schillings keinerlei finanzieller Ausgleich vorgesehen für die Maßnahmen, die dem Umweltschutz zugute kommen sollen. „Umsonst funktioniert das aber nicht“, sagt er, denn wir müssen von den Betrieben leben.“ Naturschutz gebe es nicht zum Nulltarif. So sieht das Paket beispielsweise vor, dass auf einem Streifen von fünf Metern entlang von Gewässern kein Ackerbau mehr betrieben werden darf. „Enteignung durch die Hintertür“ nennt dies Kremer-Schillings – für Bauern am Niederrhein, deren Flächen von Wassergräben durchzogen sind, könne das existentiell werden. Außerdem sollen Landwirte rund 75 Prozent weniger Pflanzenschutzmittel nutzen und Flächen für Biodiversitätsmaßnahmen bereitstellen, um etwa Lebensraum für Insekten zu bieten. „Hinweise darauf, wie das finanziell kompensiert werden soll, finden sich nicht. Und diese Flächen stehen dann auch nicht mehr zur regionalen Lebensmittelproduktion zur Verfügung“, sagt der 65-Jährige.

Info Die wichtigsten Punkte des Agrarpakets 1. Die Anwendung von Glyphosat soll zum Ende der aktuell gültigen EU-Zulassung ab 31.12.2023 bundesweit verboten werden. 2. Ab 2020 soll Glyphosat nur noch bedingt und in bestimmten Gebieten gar nicht aufgebracht werden dürfen. Damit soll der Glyphosateinsatz um 75 Prozent vermindert werden. 3. Bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln soll ein Mindestabstand zu Gewässern von zehn Metern eingehalten werden; ein Abstand von fünf Metern, wenn die Abstandsfläche dauerhaft begrünt ist. 4. Ab 2021 soll die Anwendung von Herbiziden und biodiversitätsschädigenden Insektiziden in Schutzgebieten verboten werden. 5. Grünland mit großem Artenreichtum und Streuobstwiesen fallen künftig als Biotop unter den gesetzlichen Schutz des Bundesnaturschutzgesetzes und werden ebenfalls mit starken Einschränkungen für den Pflanzenschutz belegt.

Allerdings hatte Klöckner bei der Vorstellung des Pakets betont, dass der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln grundsätzlich weiter nötig und möglich sein müsse. Es werde Ausnahmen geben, selbst in Schutzgebieten, erklärte sie.

Aus dem Frust über die Pläne der Regierung entwickelte Kremer-Schillings mit gleichgesinnten Bauern die Idee, sich zu wehren. Nicht mit spektakulären Aktionen, sondern mit einem stillen Protest. „Bauer Willi“ und seine Mitstreiter treffen einen Nerv, fast täglich kommt irgendwo ein grünes Kreuz dazu. Aus der Politik erhält Kremer-Schillings nach eigenem Bekunden positive Resonanz, so dass die Landwirte auf eine Nachbesserung des Agrarpakets hoffen. „Noch muss das Programm durch den Bundestag“, sagt er. Der Rheinische Landwirtschaftsverband (RLV) kündigte an, dass der Berufsstand in Kürze ein deutliches Zeichen zum Agrarpaket setzen werde: „Geht es so planlos und praxisfern weiter wie bisher, wird man nur ein Ziel erreichen: Dass die regionale Landwirtschaft verschwindet und Nahrungsmittel in Zukunft aus dem Ausland kommen. Das trifft am Ende nicht nur die Bauern, sondern schadet der gesamten Gesellschaft.“

Vor allem, weil kleinere und mittelständische Betriebe betroffen sein werden, sagt Frank Wilms, der einen Hof in Erkelenz betreibt und bei der Raiffeisen-Waren-Genossenschaft (RWG) Rheinland arbeitet. „Dabei sind es ja gerade die regionalen Anbieter, die bei der Bevölkerung gefragt sind“, sagt der 33-Jährige, der auch ein grünes Kreuz aufgestellt hat. „Aber für sie wird es immer schwieriger, kostendeckend zu arbeiten.“

Dem Wülfrather Bauern Bernd Kneer fehlt es an Verlässlichkeit. In der Landwirtschaft würde in Generationen gedacht, erklärt er, neue Gebäude etwa über 25 bis 30 Jahre abgeschrieben. „Jüngere Menschen haben Angst zu investieren, weil sie nicht wissen, wie es weitergeht, ob sie etwa auf dem elterlichen Hof eine Zukunft haben“, sagt der 52-Jährige. Gemeinsam mit seinen Kindern habe er deshalb beschlossen, ein grünes Kreuz auf seinem Grund aufzustellen.

Ralf Bilke, Agrarreferent beim Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) NRW, sieht in den grünen Kreuze eine andere Symbolik. „Für mich stehen sie auch für Artenschwund“, sagt er. Es sei doch eine Selbstverständlichkeit, dass in Schutzgebieten nicht gespritzt werden dürfe oder Randsäume von Feldern nicht beackert würden. Dafür könne man keine finanzielle Entschädigung verlangen. Andererseits verstehe er die Landwirte auch. „Der Bauernverband hat notwendige Veränderungen jahrelang ausgebremst“, sagt Bilke, „jetzt stehen die Landwirte vor dem Scherbenhaufen der eigenen Verbandspolitik und wissen nicht, woran sie genau sind.“

So hätte Deutschland etwa seit geraumer Zeit gegen die Grenzwerte der EU-Düngemittelverordnung verstoßen, die Nitratbelastung des Grundwassers sei zu hoch, dies müsse nun korrigiert werden. Viele Landwirte aber würden versuchen, ihren Besitzstand zu wahren und weiterzumachen wie bisher. Diese Abwehrhaltung von einem Teil der Bauernschaft sei „aus der Zeit gefallen“. Bilke: „Klimaschutz, Naturschutz und Landwirtschaft lassen sich nur zusammen denken.“