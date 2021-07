Ein paar trockene Tage : Bauern hoffen auf Regenpause zum Start der Getreideernte

Bonn/Münster In Nordrhein-Westfalen wird auf der Hälfte des Ackerlandes Getreide angebaut. Die Prognosen für die Ernte seien überwiegend optimistisch, jetzt brauche es nur „ein paar trockene Tage am Stück“.

Die ersten Mähdrescher rollen schon: In Nordrhein-Westfalen hat die Getreideernte begonnnen. Mehrere Wochen werde es dauern, bis die Felder nach und nach abgeerntet sind, teilte die Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen am Donnerstag in Münster wird.