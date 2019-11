Verkehrsbehinderungen in NRW erwartet : Bauern demonstrieren am Montag mit Traktoren gegen Agrarpolitik

Düsseldorf Am Montag wollen Bauern in verschiedenen NRW-Städten erneut gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung protestieren. Im Oktober hatten ähnliche Traktor-Demonstrationen bereits zu viel Verkehrschaos geführt.

500 bis 700 Traktoren werden am Montag in verschiedenen NRW-Städten erwartet. Erneut wollen Bauern und Landwirte mit großen Traktoren-Konvois und Kundgebungen auf ihre aktuelle Lage aufmerksam machen und gleichzeitig gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung protestieren.

Zwischen 8 und 17 Uhr sollen die Protestzüge am kommenden Montag aus Richtung Rheinland-Pfalz kommend nach Bonn und von dort aus über Köln, Düsseldorf, Essen, Dortmund, Hamm und Hagen schließlich nach Bielefeld ziehen. In diesen Städten werden außerdem Kundgebungen durchgeführt. Die genaue Anzahl der teilnehmenden Fahrzeuge ist laut Polizeibehörde Bielefeld noch unbekannt. Die meisten Teilnehmer dürfte es auf der Strecke zwischen Düsseldorf, Essen und Dortmund geben.

Verkehrschaos im Oktober

Ende Oktober gab es bereits eine ähnliche Veranstaltung von Landwirten aus NRW. Damals haben rund 6000 Teilnehmer, die zu einer Kundgebung nach Bonn reisen wollten, für massive Verkehrsbehinderungen im Rheinland gesorgt. Der erneute Protest am Montag steht im Zusammenhang mit einer am 26. November in Berlin geplanten Großkundgebung zur aktuellen Agrarpolitik der Bundesregierung. Die Pläne sehen unter anderem härtere Auflagen für Natur- und Tierschutz in der Landwirtschaft und zum Schutz des Grundwassers vor Nitrat vor, das etwa durch Überdüngung in den Boden gelangt.