Bauernproteste in NRW : Traktoren-Konvois rollen durch die Städte zur Demo

Mit mehr als 500 Traktoren haben Bauern aus Nordrhein-Westfalen am Montagmorgen ihre Proteste gegen die Agrarpläne der Bundesregierung begonnen. Erster Schwerpunkt war Bonn, wo sich ab sieben Uhr früh protestierende Landwirte trafen, wie die Polizei Bielefeld mitteilte, die die Aktionen koordiniert. Erste Teilnehmer seien bereits in der Nacht losgefahren, etwa in Coesfeld. Die Bauern wollten in Etappen unter anderem über Bonn, Köln, Düsseldorf und Dortmund bis nach Bielefeld fahren.

In Köln war am Morgen ein Treffen auf der Domplatte und eine Segnung der Landmaschinen geplant. (dpa)