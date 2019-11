Bauern-Demo in NRW : Hunderte Landwirte bei Protestkundgebung in Düsseldorf

In Wesel hatten sich am Parkplatz der Weseler Rundsporthalle rund 200 Landwirte aus dem Kreis mit ihren Traktoren versammelt, wie Redakteur Klaus Nikolei berichtet. Wie eine Sprecherin der Kreispolizeibehörde mitteilte, sei es zwar zu Verkehrsbehinderungen gekommen, aber alles habe „recht reibungslos funktioniert.“ Bereits nach einer Stunde und 15 Minuten sei der Konvoi an der Kreisgrenze Dinslaken/Duisburg-Walsum angekommen. Von Wesel bis Walsum sind es rund 21 Kilometer. Ein „Großaufgebot“ der Polizei, so die Sprecherin, habe an den großen Kreuzungen dafür gesorgt, dass die Traktoren weiterfahren konnten. Das von der Polizei angebotene Bürgertelefon sei von einigen Bürgern genutzt worden. „Manche fanden den Protest gut, andere nicht. Die Leute wollten wissen, ob sie beispielsweise zum Arzt oder zu einer Beerdigung fahren können, obwohl die Traktoren unterwegs sind.“