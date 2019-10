So laufen die Bauern-Demos in NRW : Hupender Protest am Niederrhein - Traktoren blockieren Gleise in Bonn

Düsseldorf In NRW demonstrieren landesweit hunderte Bauern gegen die Agrarpolitik der Regierung. Durch die Traktorkolonnen kommt es gebietsweise zu Stau und Verkehrsbehinderungen. Hier gibt es alle Infos im Überblick.

Tausende Bauern wollen am Dienstag in zahlreichen Städten in Deutschland gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung demonstrieren. Zur größten Demonstration in Bonn um 11 Uhr werden 8000 bis 10.000 Landwirte mit rund 800 Traktoren erwartet. Parallel zu dieser zentralen Kundgebung soll es in vielen Städten Veranstaltungen geben.

Auf dem Weg zu den Bauern-Demonstrationen haben teils kilometerlange Trecker-Konvois in Nordrhein-Westfalen mancherorts für Verkehrsbehinderungen gesorgt. „Der westliche Konvoi der #TraktorDemo ist circa 10 km lang, der östliche circa 6 km! Insgesamt sind etwa 1000 Fahrzeuge unterwegs nach #Bonn“, teilte die Polizei Münster als zuständige Versammlungs- und Einsatzbehörde für NRW am Morgen bei Twitter mit. Fortlaufend schließen sich demnach weitere Traktoren auf der Strecke an.

Der westliche Konvoi der #TraktorDemo ist circa 10 km lang, der östliche circa 6 km! Insgesamt sind etwa 1000 Fahrzeuge unterwegs nach #Bonn. Auf der Strecke schließlich sich fortlaufend weitere #Trecker an! Habt Geduld! #PolizeiNRW #wirfüreuch #imEinsatz — Polizei NRW MS (@Polizei_nrw_ms) 22. Oktober 2019

Wir geben Ihnen einen Überblick, wie die Proteste in Nordrhein-Westfalen laufen.

Wesel, Xanten, Emmerich, Rees

Im Kreis Wesel waren seit 5 Uhr mehr als 220 Landwirte mit ihren Traktoren auf dem Weg nach Wesel. Durch ihr lautes Hupen weckten sie zahlreiche Anwohner. Diese empörten sich in den sozialen Netzwerken über die lauten Proteste. Bei Lemken in Alpen versammelten sich weitere 400 Landwirte mit Treckern, darunter auch 100 aus dem Kreis Wesel. Sie machten sich auf nach Bonn.Ab Dienstagmorgen, 6.30 Uhr, kam es auf der Rheinbrücke in Wesel zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen, weil sich viele Landwirte mit ihren Treckern nach Wesel aufmachen. Seit 8.15 Uhr, mit kurzer Verzögerung, fahren die Trecker über die Niederrheinbrücke und die B 58 nach Xanten, von dort über die Brücke weiter nach Rees, wo die finale Kundgebung ist. Diese soll zwischen 12 und 13 Uhr im Bereich des Schulzentrums Rees erfolgen. Ab 13 Uhr fahren die Landwirte zurück zu ihren Höfen.

Düsseldorf

In Düsseldorf kommt es im Süden zu Verzögerungen: Dort ziehen zahlreiche Traktoren vom Südring in Richtung Münchener Straße. Auf Anfrage konnte die Polizei am Morgen keine weiteren Details nennen.

Bonn

In Bonn wurde laut Polizei unter anderem eine Strecke der Stadtbahn gesperrt. Grund war, dass Traktoren Gleise blockierten. Durch den großen Andrang von Traktoren aus der gesamten Region enstand eine kilometerlange Kolonne, die in die Stadt hineinfuhr. Gegen 7.10 Uhr hat der östliche Konvoi, der aus Richtung Osnabrück, Hagen und den Oberbergischen Kreis Bonn anfährt, den Rhein-Sieg-Kreis erreicht. Nach Angaben der Polizei Münster ist dieser rund sechs Kilometer lang und fuhr in Lohmar von der B484 auf die B507. Verkehrsbehinderungen gibt es auch auf der B8 bei Hennef. Dort stehen gegen 8.20 Uhr rund 300 Trecker am Ausbauende der A560. Ein zweiter, rund zehn Kilometer langer Konvoi, hat sich aus Richtung Rheine und Krefeld angekündigt. Alle Verkehrsinfos aus Bonn erhalten Sie hier.

Duisburg

Die Polizei in Duisburg sprach von 140 Traktoren, die auf dem Stadtgebiet demonstrierten oder zu anderen Protesten fuhren.

Münster

Im Raum Münster erreichten die Protestzüge der Landwirte laut Polizei eine Länge von bis zu zehn Kilometern.

Auch zahlreiche örtliche Polizei-Stationen berichteten von Verkehrsbehinderungen durch Trecker-Konvois: Die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis erwartete am Morgen „erhebliche“ Verkehrsbeeinträchtigungen in Hennef. Andere Verkehrsteilnehmer sollten die Innenstadt meiden, so die Beamten. Im Märkischen Kreis begleitete die Polizei in der Nacht mehr als 230 Traktoren, die auf dem Weg nach Bonn waren, berichteten die Beamten am Morgen. Das sei störungsfrei verlaufen.

Nicht nur in Nordrhein-Westfalen sind am Dienstag Demonstrationen geplant: In Berlin wollen 1000 Bauern mit ihren Traktoren zur Siegessäule fahren. Auch in München, Würzburg, Bayreuth, Erfurt, Rendsburg, Hannover, Oldenburg, Stuttgart, Freiburg, Leipzig und Görlitz haben Landwirte Proteste angekündigt. Im Raum Oldenburg zählten die Beamten demnach mehr als 1200 Fahrzeuge. Darunter waren ein 15 Kilometer langer Treckerkonvoi auf einer Bundesstraße. In Schleswig-Holstein waren nach Angaben der Einsatzkräfte am Morgen 1700 Fahrzeuge zu Sternfahrten nach Rendsburg unterwegs, auch dort erreichten die Konvois teils bis zu zehn Kilometer Länge. 400 weitere Traktoren waren zudem auf dem Weg nach Hamburg.

