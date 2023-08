Basketballplatz in Düsseldorf eingeweiht Riesen-Warteschlange für einen Korb

Ein neuer Döner-Imbiss ist es nicht gewesen, der am Samstagmorgen in Flingern so viele junge Menschen angelockt hat. Vielmehr wurde ein neuer Basketballplatz feierlich „eingeweiht“ - genauer gesagt der LFDY Basketballplatz; LFDY ist ein junges Modelabel aus Flingern, bei dem auch viele Sportstars Kleidung kaufen. Jeder, der auf den Korb werfen wollte, erhielt ein Kleidungsstück des Labels - ein T-Shirt oder einen Kapuzenpullover. Entsprechend groß war der Andrang. „Das ist mega cool hier“, sagte Ben, der sich in der Schlange anstellte, um einen Korb zu werfen. „Der Platz ist auch super“, meinte er.