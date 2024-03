Nach tödlicher Messerattacke Schon 55.000 Euro für getötete Düsseldorfer Basketballer gespendet

Volodymyr und Artem waren vor dem Krieg in der Ukraine nach Düsseldorf geflüchtet und hatten hier eine neue Heimat gefunden. Am 10. Februar wurden sie am Busbahnhof in Oberhausen erstochen. Während Volodymyr noch in der Nacht der Attacke verstarb, erlag Artem wenige Tage später in einem Krankenhaus seinen erlittenen Verletzungen. Sie hatten bei den ART Giants Düsseldorf in der U19-Bundesliga gespielt und waren gute Freunde gewesen.