Die Potenz im Gesicht: Das sind die Bart-Trends 2019

Düsseldorf Was für Frauen Schminke ist, ist für Männer der Bart. Er gibt dem Gesicht Kontur und unterstreicht im besten Fall die Persönlichkeit des Mannes. Ein Experte hat uns verraten, worauf es 2019 im Gesicht des Mannes ankommt.

Was man in den vergangenen Jahren vor allem in Hollywood und in Berliner-Hipster-Vierteln beobachten konnte, ist mittlerweile in allen Gesellschaftsschichten angekommen. Der Bart ist seit längst wieder salonfähig – er ist der Schmuck des modernen Mannes. Das ist laut Ahmed Al-Musawi auch kein Wunder. Der Barbier aus Düsseldorf findet: „Männer müssen sich nicht mehr täglich glatt rasieren. Hauptsache der Bart ist gepflegt.“ Mit dem „Captain’s Barber Shop“ im Stadtteil Unterbilk hat er sich 2015 selbstständig gemacht und schneidet und pflegt seitdem Bärte und Haare. Uns hat er die Bart-Trends für 2019 verraten. Im vergangenen Jahr dominierten vor allem dichte und lange Vollbärte das Bild mode- und selbstbewusster Männer. In diesem Jahr jedoch muss der Wildwuchs weichen. „So langsam werden die Bärte kürzer“, sagt Al-Musawi im Gespräch mit unserer Redaktion.