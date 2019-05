So viel Geld gab es noch nie : „Bares für Rares“-Händlerin aus NRW zahlt Rekordsumme für Jesus-Reliquie

So viel Geld gab es noch nie

Bonn Sensation bei „Bares für Rares“: In der ZDF-Trödelshow hat Händlerin Susanne Steiger aus Bornheim ein mit Diamanten besetztes Kreuz samt Splittern des Kreuzes Jesu erworben. Dafür zahlte sie einen Rekordpreis.

Es ist die Sensation aller bisher aufgezeichneten Sendungen von „Bares für Rares“. Händlerin Susanne Steiger aus Bornheim ersteigerte in der am Mittwochabend ausgestrahlten ZDF-Trödelshow am Schloss Schwerin ein mit Diamanten besetztes Kreuz, das zugleich eine Jesus-Reliquie ist.