Zwischen Folterwerkzeug und Küchenutensil Zwei Bonner stellen rätselhaften Gegenstand bei „Bares für Rares“ vor

Vater und Sohn haben das Instrument auf einem Antikmarkt in Nizza entdeckt und mitgenommen – ohne zu wissen, was das überhaupt ist. Auch Horst Lichter rät zunächst wild drauflos: So tippt er entweder auf Foltergerät oder Küchenutensil. Doch Experte Sven Deutschmanek kennt die Lösung: „Es hat etwas mit Essen zu tun.“ Denn das Gerät diente in der Vergangenheit zum Tranchieren, also zum Aufschneiden von Hühnerbeinen oder ähnlichem.