Barbara Beckers neues Ernährungsbuch Kontrolle über den Zucker

Nach diesen einleitenden Kapiteln breiten die Autorinnen ihr Programm aus, um den Blutzucker in den Griff zu bekommen. Es ruht auf fünf Säulen: Ernährung, Fasten, Schlafen, dem Umgang mit Stress und der Bedeutung von Bewegung. Bei der Ernährung rät Becker, möglichst auf schnell verdauliche Carbs wie Weißbrot, weich gekochte Nudeln, Kartoffeln, Reis oder Mais zu verzichten. Diese Produkte treiben den Zuckerspiegel rasch hoch und schnell wieder runter. Späte und üppige Abendessen sollte man vermeiden, nach 17 Uhr auch keine Kohlenhydrate mehr zu sich nehmen. Wichtig sei auch die richtige Reihenfolge bei Mahlzeiten: erst Salat und Gemüse, dann Fett, dann Eiweiß und Süßes zum Dessert. So steige der Zuckerspiegel nicht so schnell an.