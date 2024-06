Bandidos und Hells Angels „Ein neuer Rockerkrieg in NRW muss unbedingt verhindert werden“

Die in NRW seit 2021 gesetzlich verbotenen Bandidos formieren sich im Untergrund offenbar neu, wie aus einem internen Polizeibericht hervorgeht. Demnach seien nach der Gesamtbewertung der aktuellen Erkenntnislage „vereinsrechtlich relevante Bestrebungen zur Bildung neuer Strukturen des Bandidos MC in NRW wahrscheinlich beziehungsweise in Teilen schon bestätigt“, wie es in der Lagebeurteilung wörtlich heißt. Demnach sei von der Bildung neu strukturierter Chapter in einer möglichen zweistelligen Zahl auszugehen.