Rocker-Beben in NRW Bandidos laufen offenbar zu Hells Angels über

Schon vor einigen Monaten hatte unsere Redaktion mit Bezug auf einen internen Polizeibericht berichtet, dass im Milieu solche Entwicklungen zu beobachten sind. So wurde von ehemaligen Führungsmitgliedern der Bandidos berichtet, die offenbar zu den Hells Angels übergelaufen seien. Diese Wechsel hätten demnach in beiden Gangs zu teils massiven Differenzen geführt, weil ein solches Überlaufen in der Szene gegen den Ehrenkodex verstößt. Das geht „grundsätzlich mit einem erheblichen Konfliktpotenzial einher“, heißt es in dem Bericht. Auch mögliche Neugründungen der „Bandidos“ konnten zu dem Zeitpunkt offenbar von Sicherheitsorganen beobachtet werden.