Rockerkriminalität : NRW-Innenminister verbietet „Bandidos“-Vereine

Hagen Nach Durchsuchungen sind Chapter der „Bandidos“ in Hagen und Witten verboten worden. Die Mitglieder der Rockergruppierungen stehen im Verdacht, schwere Straftaten verübt und eine kriminelle Vereinigung gebildet zu haben.

Dem Verbot vorangegangen waren Durchsuchungen am Morgen des 15. Aprils. Ab sechs Uhr durchsuchte die Polizei 28 Objekte in Dortmund, Hagen und im Märkischen Kreis. Dabei wurde auch das Vereinsverbot überbracht. Das Verbot richtet sich gegen 28 Mitglieder der Gruppierungen. Geleitet wurde der Einsatz vom Polizeipräsidium Dortmund. 488 Polizistinnen und Polizisten waren im Einsatz, darunter Kräfte der Spezialeinheiten und der Bereitschaftspolizei. Sie beschlagnahmten das Vereinsvermögen. Sichergestellt wurden bisher unter anderem mehrere Motorräder, Kutten und geringe Mengen Betäubungsmittel.

Kriminelle Clans in Nordrhein-Westfalen : Hunderte Strafanzeigen bei Clan-Razzien in NRW

Die Zahl der kriminellen Rocker ist in NRW seit einiger Zeit rückläufig. Nach Angaben des Landeskriminalamtes (LKA) gab es Ende vergangenen Jahres knapp unter 2000 Mitglieder in den verschiedenen Gruppierungen wie „Hells Angels“, „Bandidos“, „Gremium“, „Freeway Riders“, „Brothers“ und „Outlaws“. Am Mitgliederstärksten sind in NRW die „Bandidos“, gefolgt von „Gremium MC“ und „Hells Angels“. Für das LKA zählen die Rockergruppen zur Organisierten Kriminalität. Das Gefahrenpotential stufen die Ermittler als sehr groß ein. In den Lageberichten heißt es regelmäßig, dass schon kleinste Anlässe zu großen Auseinandersetzungen führen könnten, bei denen auch Unbeteiligte zu Opfer werden könnten. Jederzeit sei mit spontanen Gewaltausbrüchen zu rechnen. Dabei müsse immer mit dem Einsatz von Schusswaffen gerechnet werden. Diese werden immer wieder bei Razzien und Fahrzeugkontrollen von der Polizei gefunden und sichergestellt.