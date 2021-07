Alle 28 Chapter betroffen : Rockerclub Bandidos in NRW nun komplett verboten

Feuerwehrleute entfernen unter Polizeischutz ein Schild am Vereinsheim der Rockergruppe Bandidos in Dortmund. Foto: dpa/Dieter Menne

Düsseldorf In Dortmund wird am Vereinslokal die Leuchtreklame abmontiert, in Bochum wird ein Motorrad beschlagnahmt: Durch das Vereinsverbot des Bundesinnenministeriums sind alle 28 Chapter der Rockergruppe Bandidos in NRW verboten.

Das hat das NRW-Innenministerium am Montag in Düsseldorf auf Anfrage mitgeteilt. Ende Mai waren diesen 28 Chaptern noch 740 Mitglieder zugerechnet worden.

„Heute haben wir einer der größten kriminellen Rockervereinigungen den Stecker gezogen“, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU). Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte die Verbotsverfügung am Montag veröffentlicht.

In Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Hessen und Rheinland-Pfalz sowie in Thüringen hatten fast 1800 Polizeibeamte Anfang Juli Vereinshäuser und Wohnungen von mutmaßlichen Mitgliedern der Gruppierung durchsucht. Dabei wurden unter anderem Waffen, Munition, Drogen, Motorräder, Speichermedien und größere Mengen Bargeld sichergestellt.

Die Ermittler gewannen durch die Auswertung der Funde außerdem zusätzlichen Einblick in die Struktur der Gruppierung. Mitgenommen wurden auch Westen mit Abzeichen, sogenannte Kutten.

