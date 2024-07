Nach Ermittlungserfolg durch Düsseldorfer Fahnder Niederländischer Richter lässt Sprengerbande wieder laufen

Michael Mertens, Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei in NRW, lobt zunächst die grundsätzliche Entwicklung im Bereich Automatensprengungen: „Zunächst ist es ein Riesenerfolg, dass die Zahlen der Geldautomatensprengungen in NRW so stark rückläufig sind“, sagte er unserer Redaktion. In der internationalen Zusammenarbeit, auch mit den Niederlanden, könne man sich auf die Rechtsstaatlichkeit verlassen. „Auch wenn Tatverdächtige, wie auch in Deutschland unter Auflagen, nicht in Untersuchungshaft genommen werden, laufen die Verfahren trotzdem weiter“, so Mertens. Ob die Hinweise für eine solche U-Haft ausreichten, liege nicht im Ermessensspielraum der Polizei. „In solchen Fällen blutet das Ermittlerherz vielleicht schon, aber auch das gehört zu einem Rechtsstaat“, sagte er. „Sind mehrere Nationen beteiligt, kann das Verfahren vielleicht etwas schwieriger sein, doch das grundsätzliche Vertrauen in die Rechtsstaatlichkeit bleibt bestehen.“