Große Nachfrage in NRW „Ein Balkonkraftwerk ist mittlerweile so leicht zu haben wie ein Eimer Farbe im Baumarkt“

Balkonkraftwerke sind verhältnismäßig kleine Solaranlagen, die per Steckdose mit dem Haushaltsnetz verbunden werden. Sie müssen dabei nicht unbedingt am Balkon hängen. Laut Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur sind in NRW im ersten Halbjahr dieses Jahres 42.699 steckerfertige Solaranlagen registriert worden. Einige Betreiber dürften von kommunalen Zuschüssen profitiert haben - etwa in vielen Ruhrgebietskommunen aber auch in den Rheinmetropolen gibt es nachgefragte Fördertöpfe und Zuschüsse in ganz unterschiedlicher Höhe.