Personenunfall an einem Gleis Bahnverkehr zwischen Bielefeld und Rheda-Wiedenbrück unterbrochen

Die Sperrung bestehe seit 17.00 Uhr in beide Fahrtrichtungen und betreffe den Nah- und Fernverkehr, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Abend. Es habe sich ein Personenunfall an einem Gleis am Bahnhof Brackwede ereignet – im Südwesten von Bielefeld. Zuvor hatte die „Neue Westfälische“ auf der Plattform X (früher Twitter) über einen Rettungseinsatz und den Bahnverkehrsstopp berichtet.