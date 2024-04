Nach Personenunfall an einem Gleis Bahnverkehr zwischen Bielefeld und Rheda-Wiedenbrück rollt wieder

Die Sperrung bestand seit 17.00 Uhr in beide Fahrtrichtungen und betraf den gesamten Nah- und Fernverkehr, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Abend. Es sei zu einem Notarzteinsatz am Bahnhof Brackwede gekommen, im Südwesten von Bielefeld. Zuvor hatte die „Neue Westfälische“ auf der Plattform X (früher Twitter) über einen Rettungseinsatz und den Verkehrsstopp berichtet. Laut DB-Sprecherin wurde die Streckensperrung um 19.30 Uhr wieder aufgehoben.