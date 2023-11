„Lasse mich nicht auf einen Tag festlegen“ Auch an Weihnachten drohen Bahnstreiks

Berlin/Düsseldorf · Großes Chaos in NRW blieb auch am Donnerstag beim Ausstand aus, weil viele Pendler zu Hause blieben. Zudem fuhren viele Privatbahnen normal. Die GDL macht aber weiter Druck. Auch Streiks an Weihnachten sind nicht ausgeschlossen.

16.11.2023 , 20:25 Uhr

Ein ICE fährt am Donnerstag im Kölner Hauptbahnhof ab. Foto: dpa/Federico Gambarini

Während die Gewerkschaft der Lokführer (GDL) am Donnerstag große Teile des Bahnverkehrs mit ihrem erst am Dienstag angekündigten Warnstreik lahmlegte, drohte GDL-Chef Claus Weselsky indirekt auch schon mit Streiks rund um Weihnachten. Einen von Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) vorgeschlagenen „Weihnachtsfrieden" lehne er ab, sagte er. Bislang habe die GDL nie an Weihnachten gestreikt. „Aber ich lasse mich da nicht auf einen Tag festlegen", stellte der 64-Jährige klar. Damit sei auch klar, dass die GDL ihre Tarifforderungen mit maximalem Druck durchsetzen wolle, meint Sandra Vogel, Tarifexpertin beim arbeitgebernahen Institut der Deutschen Wirtschaft (IW). „Wir halten den Warnstreik zum jetzigen Zeitpunkt für überzogen. Die GDL sollte ihre Verantwortung als Tarifpartei wahrnehmen und verhandeln", erklärte sie. Für Donnerstag waren eigentlich Verhandlungen vereinbart, aber nach dem überraschenden Aufruf zum Warnstreik hatte die Bahn die Gespräche abgesagt. Es ist absehbar, dass ein Kompromiss schwer zu finden sein wird: Es dürfte zwar kein Problem sein, die von der Bahn angebotene steuerfreie Sonderzahlung von vorgeschlagenen 2850 Euro auf die geforderten 3000 Euro aufzustocken. Aber die Gewerkschaft fordert pauschal 555 Euro mehr Monatslohn pro Kopf, plus deutlich höhere Schichtzulagen, während die Bahn nur ein Plus von elf Prozent beim Gehalt anbietet. Kernforderung der GDL ist aber, für Schichtarbeiter die 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich, anstelle der 38-Stunden-Woche durchzusetzen. „Es ist für den Bahn-Vorstand schwierig, da nachzugeben", sagt Vogel. Sie ergänzt: „Dann wären 10.000 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nötig, um die geforderte Arbeitszeitverkürzung auszugleichen, aber schon jetzt fehlen 3700 Lokführerinnen und Lokführer in der Bahnbranche." Der Streik wirkte sich indes weniger heftig aus, als viele Menschen befürchtet hatten. Wie angekündigt fielen zwar rund 80 Prozent der IC- und ICE-Züge aus, aber die verbliebenen Züge waren keineswegs alle überfüllt. „Sehr viele Kunden hatten ihre Reisepläne verschoben", vermutet ein Bahn-Manager. Am traditionell wichtigsten Reisetag Freitag könnte es aber nun noch enger werden in den Zügen auf einigen bei Fernpendlern beliebten Strecken. Die Bahn rät zum Reservieren. Bei den Regionalzügen fuhren die von National Express angebotenen Linien RE1 zwischen Aachen und Dortmund, RE4 zwischen Aachen und Mönchengladbach sowie RE5 zwischen Wesel und Koblenz weitgehend normal, die von Eurobahn betriebene S28 von Kaarst bis Mettmann ebenfalls. Eine Reihe der von der Bahn betriebenen S-Bahn-Linien wie die S6 zwischen Köln und Essen erreichten den angekündigten Takt von einem Zug pro Stunde, eine Reihe an Regionalzügen war unterwegs. „Der Notfahrplan ist wie geplant verlässlich angelaufen", erklärte die Bahn. An den Bahnhöfen war es eher ruhig. Hauptgrund war, dass viele Pendler zu Hause blieben. Die Autobahnen waren nicht besonders belastet. Einen Kommentar des Autors lesen Sie hier.



