Tarifstreit geht weiter : Bahnstreik sorgt für zahlreiche Zugausfälle in NRW

Bahnreisende stehen vor einer Anzeigetafel in der Haupthalle des Münchener Hauptbahnhofs. Auf Grund eines Streiks fallen auch in NRW zahlreiche Züge aus. Foto: dpa/Peter Kneffel

Düsseldorf Der bundesweite Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer hat am Donnerstagmorgen für zahlreiche Zugausfälle und Verspätungen in Nordrhein-Westfalen gesorgt. Ein Überblick.

Der Ausstand im Personenverkehr habe um 2.00 Uhr begonnen, bestätigte ein Bahn-Sprecher. Für den Fernverkehr gibt es laut einer Pressemitteilung ein „stabiles Grundangebot von rund einem Viertel“. Für den Regionalverkehr bestehe das Ziel, heute und in den nächsten vier Tagen rund 40 Prozent des regulären Angebots zu fahren. Hier zeichnen sich laut Mitteilung jedoch erneut regional starke Unterschiede ab. Der Streik-Schwerpunkt liegt demnach in Ostdeutschland. Doch auch in Nordrhein-Westfalen ist mit Zugausfällen und -verspätungen zu rechnen, so der Sprecher.

Im Regional- und S-Bahnverkehr in NRW werden voraussichtlich nur drei Linien planmäßig verkehren, wie aus einer Aufstellung der Bahn vom Mittwoch hervorging: Der RE 17 (Hagen-Warburg), die RB 52 (Dortmund-Hagen) und die S 5 (Dortmund-Hagen). Alle anderen Linien fallen aus oder verkehren nur eingeschränkt. Auf einigen Strecken will die Bahn Busse einsetzen.