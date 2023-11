Donnerstagmorgen in NRW So wirkt sich der Bahnstreik auf den Berufsverkehr aus

An den Bahnhöfen in NRW blieb es am frühen Donnerstagmorgen entsprechend ruhig, wie etwa am Kölner Hauptbahnhof. An der DB-Information standen nach Beobachtungen eines dpa-Fotografen keine Menschen. Von dem Warnstreik überrascht worden sei dort augenscheinlich niemand, sagte er. Da zahlreiche Regionalbahnen in NRW auch von anderen Unternehmen als der Deutschen Bahn (wie etwa Eurobahn und RRX) betrieben werden, die trotz des Streiks normal verkehren sollen, wurden die Auswirkungen abgemildert. Lediglich bestreikte Stellwerke können hier für Verspätungen sorgen. Das war etwa bei den Stellwerken in Bonn-Beuel sowie Hohenlimburg (Hagen) am Donnerstagmorgen der Fall, sie waren nicht besetzt. Laut Informationen der Deutschen Bahn sind diese aber seit 6 Uhr wieder besetzt, dafür werde nun ein Stellwerk in Dormagen bestreikt. Dort würden zum Teil Züge umgeleitet.