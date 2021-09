Zahlreiche Zugausfälle und Verspätungen : So läuft der Bahnstreik in NRW

So läuft der Bahnstreik in NRW

Düsseldorf Der bundesweite Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer sorgt auch am Freitag für zahlreiche Zugausfälle und Verspätungen in Nordrhein-Westfalen. Die Lage im Land im Überblick.

Der Bahnstreik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat auch in Nordrhein-Westfalen am Freitag wieder für viele Beeinträchtigungen gesorgt. Reisende müssten nach wie vor mit vollen Zügen, zahlreichen Ausfällen und Verspätungen rechnen, teilte die Deutsche Bahn (DB) am Freitagmorgen mit.