Die Züge fahren wieder: Fünf Dinge, die Sie nach dem Bahnstreik wissen müssen

Düsseldorf Seit 9 Uhr fahren die Züge in NRW wieder. Die Nachwirkungen des Warnstreiks werden Pendler aber wohl noch den gesamten Tag über beeinträchtigen. Die Gewerkschaft EVG droht mit weiteren Arbeitsniederlegungen. Die fünf wichtigsten Antworten nach dem Streikmorgen.

Nein. Bis alle Züge wieder nach Plan fahren, dauert es seine Zeit. „Wegen der Streikaktivitäten konnten Züge in den Instandhaltungswerken nicht planmäßig gewartet werden, Züge und Personal sind in vielen Fällen nicht an den vorgesehenen Einsatzorten. Züge und Personal wieder richtig einzusetzen wird noch mehrere Stunden in Anspruch nehmen“, erklärt die Bahn auf ihrer Internetseite. Am Morgen kamen in NRW sowohl Fern- als auch Nahverkehr zeitweise völlig zum Erliegen. „Wir versuchen jetzt langsam wieder anzufahren. Die Stellwerke sind wieder besetzt“, sagt NRW-Bahn-Sprecher Dirk Pohlmann kurz nach Streikende.