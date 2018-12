Stillstand am Morgen an den Bahnhöfen: Wie der Warnstreik NRW lahmlegte

Düsseldorf Wenn die Bahn stillsteht, werden große Bahnhöfe zu riesigen Wartehallen. So auch beim massiven Warnstreik am Montag. Viele Pendler stiegen aufs Auto um, es gab zahlreiche Staus. In den nächsten Tagen kann es weitere Warnstreiks geben.

Wie in Essen geht es an allen Bahnhöfen in NRW zu. Frank K. aus Düsseldorf muss eigentlich in 20 Minuten bei der Arbeit in Langenfeld sein. Er ist mächtig sauer "auf die Bahn, die Gewerkschaft und wer sonst noch mit dem Streik zu tun hat". Informationen sind an diesem Morgen Mangelware. In langen Schlangen stehen Reisende an der Information in Düsseldorf und Köln an. Ersatzverkehr gibt es in den meisten Fällen nicht. Zwischen Solingen und Wuppertal wurden zwar Busse eingesetzt, doch die Reisenden am Hauptbahnhof wurden darüber nicht informiert, konnten ihn also nicht nutzen.Umsteigen aufs Auto? Nicht wirklich hilfreich an einem Tag wie diesem. Denn auch auf den Autobahnen herrscht Schrittverkehr. Fast 440 Kilometer lang reihte sich die Blechlawine durch NRW.