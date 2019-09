40 Taxen im Einsatz : Signalstörung legt Bahnstrecke zwischen Overath und Lüdenscheid lahm

Gummersbach Wegen einer anhaltenden Signalstörung musste die Bahnstrecke zwischen Overath bei Köln und Lüdenscheid im Sauerland von Freitag bis Samstagmittag gesperrt werden. 40 Taxen waren als Schienenersatzverkehr im Einsatz.

Techniker der Deutschen Bahn waren vor Ort, um das seit Freitagabend bestehende Problem zu lösen, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Samstag. Am Mittag konnte die Strecke wieder freigegeben werden. Fahrgäste müssten aber noch eine zeitlang mit Verspätungen rechnen, sagte der Sprecher. Betroffen waren die Regionalbahnen der Linie 25.

Am frühen Freitagabend hatten rund 230 Fahrgäste zwei Regionalzüge bei Gummersbach wegen eines Problems in einem Stellwerk verlassen müssen. Die beiden Bahnen der Linie 25 waren auf der Fahrt von Meinerzhagen im Sauerland nach Köln und in umgekehrter Fahrtrichtung angehalten worden.