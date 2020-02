Schienenaustausch : Bahnstrecke zwischen Dortmund und Essen wird gesperrt

Dortmund In Dortmund tauscht die Bahn Schienen aus. Zwischen Freitagabend und Montagfrüh wird es vor allem für Bahnfahrer Richtung Bochum, Wattenscheid, Essen und Mülheim schwierig.

Die Bahnstrecke zwischen Dortmund und Essen wird von Freitagabend bis Montagfrüh gesperrt. Wie die Deutsche Bahn ankündigte, sollen in Dortmund auf einer Länge von 4,5 Kilometern Schienen ausgetauscht und Gleisbett-Abschnitte erneuert werden. Die Sperrung werde am 21. Februar um 22 Uhr beginnen, am Montag solle der Verkehr ab 4.30 Uhr wieder normal laufen. Der Fernverkehr werde in dieser Zeit ab Dortmund teilweise umgeleitet, es gebe Fahrplanänderungen. Auch im Regionalverkehr sind zahlreiche Linien betroffen: Wer in Bochum, Wattenscheid, Essen und Mülheim aussteigen will, muss etwas umplanen.