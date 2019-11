Vorfall am Bahnhof Kamen : Zweijährige durch Flasche aus durchfahrendem Zug lebensgefährlich verletzt

Kamen/Greven Am Bahnhof von Kamen ist es zu einem schlimmen Vorfall gekommen: Eine Zweijährige ist am Kopf von einer Flasche getroffen und lebensgefährlich verletzt worden. Die Flasche soll aus einem durchfahrenden Partyzug kommen sein.

Offen sei, ob die Flasche aus dem Zug gefallen sei oder geworfen wurde, sagte ein Polizeisprecher. Zunächst fuhr der Zug weiter in Richtung Hamm. Er sei dann am Bahnhof in Greven gestoppt worden und stehe seitdem dort, hieß es weiter. Die Polizei Dortmund führt gemeinsam mit der Bundespolizei Befragungen sowie eine Spurensuche im Zug durch und nimmt die Personalien der Fahrgäste auf. Zuerst hatte der „Hellweger Anzeiger“ über den Vorfall berichtet. Der Vorfall ereignete sich am Freitag gegen 10.50 Uhr.