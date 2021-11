Unfall in Kamen : Mann schaut nach einfahrendem Zug - und wird erfasst

Unfall in Kamen

Ein 41-jähriger Mann ist in Kamen von einem einfahrenden Schnellzug erfasst worden. Er erlitt schwere Kopfverletzungen. Der Mann wollte offenbar nachschauen, wann der Zug kommt.

Der Unfall geschah am Donnerstag gegen 10.20 Uhr am Bahnhof Kamen-Methler: Das Unfallopfer wollte offenbar nachsehen, wann der Zug einfährt und wurde dabei vom ICE aus Dortmund erfasst, wie die Bundespolizei mitteilt. Der Lokführer leitete eine Schnellbremsung ein, der Zug kam aber erst nach etwa 500 Metern zum Stehen.

Der 41-Jährige erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Kamener sei trotz schwerer Verletzungen ansprechbar gewesen, berichtet die Polizei. Er erlitt Verletzungen am Kopf und an der Halswirbelsäule, sei jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt.