Mordkommission ermittelt Versuchte Tötung – 21-Jähriger tritt auf Obdachlosen am Bochumer Bahnhof ein

Ein 21-Jähriger soll auf einen obdachlosen Mann am Bochumer Hauptbahnhof massiv eingetreten und ihm lebensgefährliche Verletzungen zugefügt haben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, sprach der Angreifer den schlafenden 38-Jährigen an, der derzeit ohne festen Wohnsitz in Deutschland lebt und sich in einen Eckbereich der Gepäckaufbewahrung zurückgezogen hatte. Dort sei es zu dem versuchten Tötungsdelikt gekommen. „Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch offen.“