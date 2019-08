Düsseldorf-Duisburg-Essen : Bahn-Sperrungen im Ruhrgebiet sind aufgehoben

Nach wochenlangen Schienensperrungen läuft der Bahnverkehr zwischen Duisburg und Essen im Ruhrgebiet wieder nach Plan. 150 Kilometer Kabel und 22 Kilometer neue Schienen wurden verlegt, 13 neue Weichen eingebaut und eine Ruhrbrücke erneuert.

Die Bahn hat in den Sommerferien ihr Schienennetz im Ruhrgebiet auf Vordermann gebracht. Insgesamt acht Baumaßnahmen liefen parallel. Bahnfahrer mussten sich fast die gesamten NRW-Sommerferien auf umfangreiche Fahrplanänderungen einstellen: Halte fielen aus, Züge wurden umgeleitet, vielfach fuhren Ersatzbusse. Pünktlich am Montag lief alles wieder wie geplant: „Die Bahnen fahren wieder nach Fahrplan“, sagte eine Bahnsprecherin am Montagmorgen. Demnach rollten die Züge ab 5.00 Uhr wieder regulär. Wegen Bauarbeiten war die Hauptstrecke zwischen Essen und Duisburg mehr als sechs Wochen lang komplett gesperrt gewesen. Zwischen Düsseldorf-Flughafen und Duisburg waren die Fernbahngleise betroffen - es kam zu umfangreichen Fahrplanänderungen, Stopps entfielen, Züge wurden umgeleitet, vielfach fuhren Ersatzbusse. Betroffen waren sowohl mehrere S-Bahn-Linien als auch Regionalzüge und der Fernverkehr.