Diese Bäder machen mit Bahn frei für Hunde zum Saisonende in NRWs Freibädern

Das Waldfreibad Walbeck in Geldern lädt Hunde gleich zur „Fellnasen Badesaison“ ein. Von Montag an könnten sich Hunde dort bis zum 6. Oktober auf dem riesigen Gelände und in 3.000 Quadratmetern Wasserfläche so richtig austoben, so das Bad. Ein Tagesticket kostet fünf Euro. Am 6. Oktober lädt das Grugabad in Essen zum Hundeschwimmen. Für 50 Cent pro Mensch und Tier kann in der Zeit von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr das Wellen-, Nichtschwimmer- und Planschbecken von Vierbeinern genutzt werden, wie die Stadt mitteilte.