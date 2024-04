Mönchengladbacherin ruft Polizei Mann bedroht Jugendliche mit Messern und Waffe im Regionalexpress

Mit einer Schreckschusspistole und mehreren Messern in der Tasche soll ein stark alkoholisierter 37-Jähriger in einem Regionalexpress Mitreisende bedroht haben. Nachdem eine 21-Jährige aus Mönchengladbach, die ihm am Freitag gegenüber gesessen hatte, den Vorfall direkt nach Ankunft im Hauptbahnhof gemeldet hatte, konnte der Mann aus Dorsten schnell gefasst werden, wie die Bundespolizeiinspektion Dortmund am Sonntag berichtete.