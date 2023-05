Lehrauftrag an Polizeihochchule entzogen Grüne kritisieren Rauswurf von Aslan nach Tweet

Verteidigt wird Aslan von den Grünen in NRW. „Dass Bahar Aslan einem solchen Shitstorm von Hass und Hetze ausgesetzt ist, ist durch nichts zu rechtfertigen. Der besagte Tweet war unglücklich formuliert und ich kann emotional nachvollziehen, dass sich Polizistinnen und Polizisten pauschal angegriffen fühlen“, erklärte Julia Höller, innenpolitische Sprecherin der Grünen-Landtagsfraktion NRW. „Wir brauchen eine differenzierte Debatte über strukturellen Rassismus in unserer Gesellschaft. Genau deshalb ist Bahar Aslan die Richtige für einen Lehrauftrag an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen. Ich bin irritiert darüber, dass so kurzfristig der Lehrauftrag nicht verlängert wurde“, so Höller weiter.