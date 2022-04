Unfall in Baesweiler : Zehnjährige auf Inlinern von Auto angefahren und schwer verletzt

Baesweiler Eine 18-jährige Autofahrerin hatte das Kind in der Städteregion Aachen mit ihrem Wagen erfasst. Die Zehnjährige wurde dabei schwer verletzt. Sie kam sofort ins Krankenhaus.

Eine Zehnjährige auf Inline-Skates ist in Baesweiler (Städteregion Aachen) von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt worden. Das Mädchen wurde am Dienstagnachmittag in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.