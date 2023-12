Frische Brötchen an den Feiertagen Wann Bäcker in NRW an Weihnachten geöffnet haben

Wer kennt es nicht? Nachdem an Heiligabend ausgiebig geschlemmt wurde, ist der Hunger trotzdem am 1. Weihnachtstag wieder da. Ein paar frische Brötchen vom Bäcker wären dann einfach himmlisch. Doch hat mein Bäcker des Vertrauens überhaupt offen? Oder kann ich Brötchen und Co. woanders kaufen?