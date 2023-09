Bäckereien in NRW Durch den Drive-In zum Sonntagsbrötchen

Es gibt mittlerweile mehrere Bäckereien in Nordrhein-Westfalen, die mit einem Drive-in-Konzept arbeiten. Darunter die Bäckerei Horsthemke, die erst am Donnerstag eine neue Filiale in Mülheim an der Ruhr eröffnet hat, oder „Café and Drive-in“ aus Stadtlohn, das drei Filialen mit Autoschalter in Stadtlohn, Gescher und Vreden unterhält.