Gut und lecker! Das sind die beliebtesten Bäckereien in NRW

Das Kulinarik-Magazin „Falstaff“ hat nun eine Umfrage unter seinen Lesern gestartet und wollte herausfinden, welche die beliebteste Bäckerei in ganz Deutschland ist. Herausgekommen ist eine große Übersicht mit den jeweils 10 beliebtesten Bäckereien aus jedem der 16 Bundesländer. Dabei kam es den meisten Lesern laut „Falstaff“ „nicht nur auf ein breites Sortiment in der Lieblingsbäckerei an, sondern auch auf die Verwendung hochwertiger Zutaten, handwerkliche Tradition und Innovationsfreude“.