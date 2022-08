Hohe Rohstoffpreise und Personalmangel : Bäcker und Metzger in NRW ringen um ihre Existenz

Traditionelle Bäcker leiden besonders unter dem russischen Angriffskrieg, der Inflation und dem Fachkräftemangel. Foto: dpa-tmn/Daniel Karmann

Wachtberg/Dortmund Das Personal fehlt, Weizenmehl kostet jetzt doppelt so viel, und die Kunden bleiben weg: Traditionelle Bäcker und Fleischer spüren die Auswirkungen der Krisen dieser Welt besonders stark. Allein in diesem Jahr haben schon 119 Metzgereien in NRW ihre Türen geschlossen.