Bäcker aus Meerbusch : Wie ein Rheinländer in Pakistan sesshaft wurde

Claus Euler steht mit seinem Geschäft "Max und Moritz German Bakery" auf einem Wochenmarkt in der pakistanischen Hauptstadt. Foto: dpa/Arne Immanuel Bänsch

Islamabad/Meerbusch Er ist der einzige deutsche Bäcker in der pakistanischen Hauptstadt. Seit 1996 lebt Claus Euler aus Meerbusch schon in Pakistan. Seit rund acht Jahren führt er eine kleine Bäckerei in Islamabad.

Angefangen hatte alles mit einem Job in der Schweizerischen Botschaft. Später war Claus Euler unter anderem als UN-Berater, dann in der humanitären Hilfe tätig und unterstützte etwa beim verheerenden Erdbeben 2005 abgelegene Dörfer im Norden.

Mehrere Reisen führten ihn nach Südasien und schließlich 1979 erstmals nach Pakistan. Die Region habe ihn immer fasziniert. „Die kulturelle Vielfalt ist wahnsinnig“, sagt der 65-Jährige, der vor rund 20 Jahren eine Pakistanerin heiratete. „Die Leute sind sehr entgegenkommend und sehr gastfreundlich, egal wo man hingeht“. Zwar werde Pakistan oft mit Terror in Verbindung gebracht. Das Land sei aber deutlich ruhiger geworden. „Ich fühle mich hier sicher“, sagt Euler, der sich nur an wenige Momente erinnert, die bedrohlich wirkten.

Auch nach seinem Job ist der Rheinländer aktiv geblieben. Seit rund acht Jahren führt Euler eine kleine Bäckerei und verkauft seine Delikatessen auf einem bekannten Wochenmarkt in Islamabad. Euler backt unter anderem Brot nach deutschen Rezepten, sowohl westliche Ausländer als auch Pakistaner greifen zu.

Was ursprünglich als Idee für den Ruhestand gedacht war, hält den 65-Jährigen gut auf Trab - denn die Nachfrage ist groß. „Max und Moritz German Bakery“ ist sein Markenname. Und Wilhelm Busch, der Autor der über 150 Jahre alten Bildergeschichte, ist Eulers Urgroßonkel. Die Charaktere und der Familienbezug hatten ihn schließlich zum Namen inspiriert.

„Ich backe immer nur so viel, wie ich sicher verkaufen kann“, sagt Euler. Dazu setzt er auf saisonale und lokale Produkte, viele Zutaten wachsen auf seinem Dachgarten. Ein Geschäft hat er nicht, auch wegen der hohen Ladenmieten. Trotzdem ein „Vollzeitjob“. Euler setzt auf Kooperationen mit lokalen Unternehmen und verkauft etwa handgefertigte Bratwürste oder Käsesorten, die sonst schwer zu bekommen sind. Qualität sei ihm wichtiger als der Umsatz. Jede Woche kommen dazu neue und kreative Kreationen.

Euler hat noch viele Pläne. Seine Ziele in Pakistan seien aber langsam erreicht, sagt der 65-Jährige. Trotzdem expandiert der leidenschaftliche Bäcker mit „Max und Moritz“ und verkauft jüngst auch im Diplomatenviertel der Hauptstadt seine Waren. Dennoch denkt auch Euler manchmal daran, eines Tages wieder zurückzukehren. „Ich muss keinem mehr etwas beweisen“.

(chal/dpa)