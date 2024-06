Unfallhergang noch unklar Badeunfall in Hagen - Kind nach Reanimation im Krankenhaus

Nach einem Badeunfall im Westfalenbad in Hagen ist ein fünfjähriges Kind ins Krankenhaus gebracht worden. Wie die Feuerwehr am Montagmorgen mitteilte, wurde die Reanimation des Kindes von Ersthelfern gestartet, ehe die Rettungskräfte übernahmen. Das Kind wurde schließlich mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Unfall ereignete sich am Sonntagabend.