Mehrere Minuten unter Wasser Fünfjährige stirbt nach Badeunfall in Hagen

Fünf Tage nach einem Badeunfall in Hagen am Rand des Ruhrgebiets ist ein fünfjähriges Kind im Krankenhaus gestorben. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Das Mädchen war am vergangenen Sonntag im Westfalenbad von Ersthelfern versorgt und dann mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden.